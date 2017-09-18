Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu sporcuları Türkiye 3’üncüsü oldu

Ankara Atatürk Spor ve Sergi Salonu’nda 15-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası’nda mücadele eden Bozüyük İdman Yurdu sporcuları Miniklerde ve Büyük Bayanlar kategorilerinde dereceye girdi. Turnuvanın ilk gününde zorlu müsabakaların ardından genç sporcu Mustafa Kılıçkaya minikler kategorisinde büyük bayanlar kategorisinde ise Hale Kocabıyık Türkiye 3’üncüsü oldu. Çeşitli yaş ve grup kategorilerde toplamda 354 sporcunun yarıştığı turnuvaların son gününde ise tüm kategorilerde çiftler turnuvası yapıldı. Dart spor dalında önemli dereceler elde eden sporcularımızın mutlulukları görülmeye değerken, eğitmenler ve sporcular, Türkiye’de ve gerçekleştirilen her turnuvada Bozüyük’ü en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirterek spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.