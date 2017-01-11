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11 Ocak 2017 10:50

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Avcıoğlu:

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Avcıoğlu:

11 Ocak 2017 10:50

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Avcıoğlu, Kulüp bünyesinde kurdukları Kadın Voleybol Takımı’nın bölgesel lige katılacağını ve hedeflerinin 2. Lige çıkmak olduğunu söyledi.
Bozüyük Belediye İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Avcıoğlu, Kadın Voleybol Takımının kurulması ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “14 sporcudan oluşan takımımızın 9 sporcusu Bozüyüklü ve alt yapıdan yetişmiş, halen yıldız ile genç takımlarımızda yer almaktadır. Bölgesel ligde mücadele edecek takımımız Antrenör Mustafa Türkmen eşliğinde çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Bunun yanında alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz ve ilerleyen süreçte de transfer yapmayarak takımımızın tamamını alt yapıdan yetişen sporcularımızdan oluşturmak istiyoruz. Bozüyük Belediyesi voleybol spor okulları kapsamında 102 öğrencimiz eğitim almakta ve önümüzdeki günlerde açılacak kış spor okulları ile birlikte bu sayı daha da artacak. Amacımız öncelikle iyi bireyler, iyi birer vatandaşlar ve daha sonra da iyi birer voleybolcu yetiştirebilmek” dedi.



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