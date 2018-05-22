Öğrencilerin yangın bilincinin arttırılması amacı ile yangından nasıl korunabilecekleri ve yangın durumunda neler yapmaları gerektiğinin öğretildiği yangın eğitimleri ile yıl içerisinde gerek İtfaiye Müdürlüğü’nde gerekse okullarda gerçekleştirilen yangın tatbikatlarında yaklaşık 900 anaokulu öğrencisine yangın eğitimi verildi. Ana sınıflarının ağırlıkta olduğu yangın eğitimleri ilk, orta ve liselerde de yangın tatbikatları ile devam etti. Eğitim döneminin sonunda son olarak Yeşilkent Mahallesi’nde eğitim veren Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’nda Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Yangın tatbikatı ile birlikte sınıflar halinde İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen minik öğrencilere de yangın eğitimi verildi. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler aktarılırken itfaiye araçları da tanıtıldı. Büyük bir heyecanla itfaiye kıyafetleri giyen minikler yangın söndürme hortumunu kullanarak pratik yaptı. Miniklere ayrıca yangın gördüklerinde aciliyetle 110’u aramaları gerektiği söylenerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Minik öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye arabası ve boyama kitabı hediye edilirken minik öğrenciler itfaiyeci amcaları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.