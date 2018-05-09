Tur programı kapsamında 2018 yılında 2250 kişi İstanbul’a giderek tarihi ve turistik mekânları ziyaret edecek.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın hanımlara ve emeklilere yönelik bir projesi olan ve Çanakkale ile başlayan, Bursa, Konya ve Bolu Abant gezileri ile süren kültür turları bu yıl İstanbul gezileri ile devam ediyor. İstanbul’un eşsiz tarihi güzelliklerinin görüleceği kültür turlarına katılmak isteyen hanımlar ve emekliler Bozüyük Belediyesi Hizmet binası girişindeki AK Masa birimine nüfus cüzdanı fotokopileri ile birlikte başvurabilirler. Ramazan bayramından sonra başlaması planlanan, otobüsler ile tamamen ücretsiz olarak günü birlik düzenlenen turlar sabah erken saatlerde başlayarak akşam saatlerinde sona erecek. Eyüp Sultan Camii, Pierre Loti, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Obelisk, Yılanlı Sütun, Örme Dikilitaş ve en az 2 saatlik bir boğaz turu olarak planlanan geziler profesyonel rehber eşliğinde yapılacak. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde Bozüyük Belediyesi tarafından katılımcılara sabah saatlerinde sıcak çorba, öğle ve akşam yemeği ikramı yapılacak.

Bozüyük Belediyesi’nin kültür turları kapsamında 2014 yılında Çanakkale’ye yapılan gezilerde yaklaşık bin 600 kişi ücretsiz olarak Çanakkale’yi ziyaret ederek oradaki maneviyatı yaşama fırsatı bulmuş, 2015 yılında 4 bin 500 kişi de Bursa’yı ziyaret ederek tarihi ve kutsal mekânları gezmişti. Geçtiğimiz yıl yine yoğun ilgi gören, Yüksek Hızlı Trenle 117 sefer halinde yapılan Konya gezilerinde de 4 bin 914 kişi Konya’yı gezerek başta Hz. Mevlana’nın türbesi olmak üzere pek çok tarihi ve kutsal mekânları ziyaret etmişti. Son olarak da geçtiğimiz yıl Bolu Abant’a gerçekleştirilen kültür turları kapsamında 2 bin 200 kişi Bolu’ya giderek Bolu’nun muhteşem doğal güzelliklerine şahit olmuştu.