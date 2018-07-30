Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın kadınlara ve emeklilere yönelik bir projesi olan ve Çanakkale ile başlayan, Bursa, Konya ve Bolu Abant gezileri ile süren kültür turları, bu yıl İstanbul gezileri ile devam etti. Yaz dönemi boyunca yapılan turlar kapsamında 70 seferde 3 bin 150 kişi İstanbul’u gezerek unutulmaz anlar yaşadı. Eyüp Sultan Camii, Pierre Loti, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Obelisk, Yılanlı Sütun, Örme Dikilitaş ve en az 2 saatlik boğaz turundan oluşan geziler profesyonel rehber eşliğinde yapıldı. Gezilerde Bozüyük Belediyesi tarafından katılımcılara sabah saatlerinde sıcak çorba, boğaz turunda öğle yemeği ve akşam yemeği ikramı yapıldı.

90 kişilik gruplar halinde İstanbul’a giden Bozüyüklü kadınlar ilçeye memnuniyetle dönerken, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür etti. İstanbul gezilerinden duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, “Başkanımız sağ olsun, bizi her zaman düşünüyor, bize her zaman önem veriyor. İstanbul’da cami ziyaretleri yaptık ve boğaz turunda oldukça eğlendik. Gün boyu çok yorulduk ama buna değdi doğrusu. Harika ve unutamayacağımız bir gün geçirdik” dedi.

Bozüyük Belediyesinin kültür turları kapsamında 2014 yılında Çanakkale’ye yapılan gezilerde yaklaşık bin 600 kişi ücretsiz olarak Çanakkale’yi ziyaret ederek oradaki maneviyatı yaşama fırsatı bulmuş, 2015 yılında 4 bin 500 kişi de Bursa’yı ziyaret ederek tarihi ve kutsal mekânları gezmişti. Geçtiğimiz yıl yine yoğun ilgi gören yüksek hızlı trenle 117 sefer halinde yapılan Konya gezilerinde de 4 bin 914 kişi Konya’da başta Hz. Mevlana’nın türbesi olmak üzere pek çok tarihi ve kutsal mekânları ziyaret etmişti. Son olarak da geçtiğimiz yıl Bolu Abant’a gerçekleştirilen kültür turları kapsamında 2 bin 200 kişi Bolu’ya giderek Bolu’nun muhteşem doğal güzelliklerine şahit olmuştu.