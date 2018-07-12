Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi Dünyaya açılıyor

Açıldığı günden bu yana kısa zamanda birçok ödüle layık görülen Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi, Türkiye’den 2 müzenin aday gösterildiği EMA ödüllerine katılmaya hak kazanarak dünyaya açılmış oldu. Geçen günlerde dünya müze otoritesinin en önemli kuruluşlarından birisi olan Avrupa Müze Akademisi (EMA) üyesi olan Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi devam eden başarılı çalışmaları ile 2018 EMA ödüllerine katılmaya hak kazandı. Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi; Hollanda’da kar amacı gütmeden bir vakıf olarak kurulan Avrupa Müze Akademisi, 2018 yılı Ema Ödülleri başvurularında Avrupa genelinde katılan 30’dan fazla müze arasından Lüksemburg ve Romanya’dan gelen EMA Jüri Heyeti’nin yaptığı incelemeler sonucunda Türkiye’den başvurusu kabul edilen iki müzeden biri oldu. Türkiye’den sadece 2 müzenin katıldığı 2018 EMA ödüllerine katılmaya hak kazanan Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi Bozüyüklüleri bir kez daha gururlandırdı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın en önemli vizyon projelerinden biri olan ve Bozüyük’ün tarihi ve kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak, sergilemek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile kurulan müze ile ilgili olarak bilgi veren Başkan Bakıcı “Müzemiz; görkemli bir açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine açtığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor. İlçe tarihinde bir ilk olan Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’miz, ilçemizin simge mekânlarından biri olan Albay İbrahim Çolak Köşkü’nde Bozüyük’ten ve Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerini ağırlamaya devam ederken gerek hafta içerisinde gerekse hafta sonunda gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 20 bini bulmuş durumdadır. 44 köy ve ilçe merkezi ile birlikte 40 farklı noktada 750 görüşme yapılarak 150 bağışçıdan alınan yaklaşık bin 700 adet fotoğraf, tarihi belge, yaşam eşyası gibi nadide eserler ile hayat bulan Şehir Müzemizde Bozüyük ve köylerinden toplanan eserlerin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir tank ve çeşitli silahlar bağış yoluyla alınmıştı. Müzede tüm bu materyaller; belli bir kompozisyon çerçevesinde, Bozüyük’ün arkeolojik geçmişinden itibaren sırası ile Selçuklu, Osmanlı dönemi tarihsel gelişimi ve özellikle Milli Mücadele döneminden günümüze kadar olan Bozüyük’ün tarihsel rolü hikâyelendi. Şimdi de ilçemizin en önemli değerlerinden biri olan Bozüyük Akpınar Şehitliği’nde yeni bir müze kazandırmak amacı ile çalışmalarımıza başladık. Kurtuluş için çok önemli mücadelelere sahne olmuş ve milli mücadelenin dönüm noktası olarak adlandırılan İnönü Zaferleri’nin yalnızca tarih kitaplarında kalmaması ve yaşanan mücadelelerin öneminin bir müze çatısı altında gelecek nesillere ve tüm ziyaretçilere daha iyi bir şekilde anlatabilmek amacı ile çalışmalarına başladığımız Milli Mücadele ve İnönü Savaşları Müzesi projesi adım adım ilerliyor” dedi.

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi Koordinatörü ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç ise 2018 EMA ödülleri ile ilgili olarak bilgi vererek “5 Haziran’da Avrupa Müze Akademisi tarafından görevlendirilen Lüksemburg’dan gelen bayan Daniéle Wagener ve Romanya’dan gelen Virgil Stefan Nitulescu’yu müzemizde ağırladık. Kendilerine müzemizin kurulum çalışmaları ve işleyişi ile sergilediğimiz eserler hakkında detaylı bilgiler verdik. Yeni uygulamaya koyduğumuz yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz için bilgilendirme panolarının İngilizce çevirilerine ulaşabilecekleri “QR” kod uygulaması ile engelleri kaldırmak amacı ile uygulamaya koyduğumuz Paletli Tekerlekli Sandalye uygulamamızı anlattık. Jüri heyeti özellikle “QR” kod uygulaması ile Paletli Tekerlekli Sandalye uygulamamızdan etkilenerek takdir ettiler” ifadelerini kullandı.