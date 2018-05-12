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12 Mayıs 2018 16:25

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’ne bir ödül daha

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda Kent Müzesi Dalı’nda ödüle layık görüldü.

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’ne bir ödül daha

12 Mayıs 2018 16:25


Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 16’ncısı düzenlenen “Müze Özendirme Yarışması’na başvuran belediyelere ödülleri verildi. Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan “Müze Özendirme Yarışması”na bu yıl 36 belediye, farklı ölçeklerdeki 40 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması’nda, iki aşamalı değerlendirme sürecinin sonunda yaşam kültürü, arşiv-koleksiyon, kent müzesi, milli mücadele, arkeopark ve sanayi müzesi olmak üzere 6 kategoride ödül verildi. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, bir otelde düzenlenen “Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması” kapsamındaki törende yaptığı konuşmada, belediyelerin müzelere önem vermesini kıymetli bulduğunu söyledi. Belediyelerin çalışmalarının yurt dışına kaçırılması muhtemel tarihi eserlerin ülkede kalmasına vesile olduğunu belirten Sözen, “Yurt dışına kaçması çok muhtemel objelerin yurt içinde kalmasında genç arkadaşlarımızın sahiplik ve süreklilik konusunda hassasiyeti önemli. Türkiye’de kendi malını ve kimliğini koruma savaşı çok önemli noktalara geldi. Yerel yönetimler kentlerin sahipleridir. O sahiplik nedeniyle yapacakları şeyler önemli” dedi.


Konuşmaların ardından ödül alan belediyelere ödülleri takdim edildi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi gibi büyükşehir belediyelerinin de başvurduğu Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi Kent Müzesi Dalı’nda ödüle layık görüldü. Müze’nin ödülünü Bozüyük Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Müze Koordinatörü Veysel Kılıç Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in elinden aldı. Vali Karadeniz, Kılıç’ı tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.


Ödül Törenine AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Bal ile birlikte giden Veysel Kılıç; Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’nin ödüllendirilmesi nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getirerek “müzemizin gelişmesi ve ilçemize yeni müzeler kazandırmak amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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