Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 16:53

Bozüyük Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Parkı’nda restoran işletmeciliğinde de iddialı

Bozüyük Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde görkemli bir açılış töreni ile hizmete giren Sultan Abdülhamid Han Parkı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bozüyük Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Parkı’nda restoran işletmeciliğinde de iddialı

11 Haziran 2018 16:53


Bozüyük Belediyesi, Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası ve Cemalettin Köklü Parkı’ndaki fast food işletmeciliğinin ardından Sultan Abdülhamid Han Parkı’ndaki restoran işletmeciliğine de oldukça iddialı başladı. Sultan Abdülhamid Han Parkı’nda çeşit çeşit pideler, lahmacun, tatlı çeşitleri ve bayramdan sonra hizmete sunulacak kahvaltı tabağı gibi zengin bir menü ile vatandaşlara kaliteli hizmet ekonomik fiyatlarla sunuluyor. Muhteşem görünümlü fıskiyeli havuzu, rahatça oturup sohbet edilebilecek oturma alanları, çocuk oyun gurubu ve eşsiz yeşil alan düzenlemeleri ile vatandaşlardan tam not alan Sultan Abdülhamid Han Parkı, iftar programları ve toplu organizasyonlar için de misafirlerini ağırlamaya başladı. Modern iç mekân tasarımı ile huzur veren bir mekân olan Sultan Abdülhamid Han Parkı vatandaşlara iftardan sonra da lahmacun, pide çeşitleri, çeşit çeşit tatlıları ile keyifli ve doyumsuz bir sohbet imkânı sunuyor. İleri ki günlerde daha da zenginleştirilecek menüsü ile Bozüyüklüler için toplu organizasyonlar yapabilecek donanıma sahip Sultan Abdülhamid Han Parkı, Yenidoğan Mahallesi Manişar mevkiinde hizmet veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç