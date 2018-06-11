Bozüyük Belediyesi, Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası ve Cemalettin Köklü Parkı’ndaki fast food işletmeciliğinin ardından Sultan Abdülhamid Han Parkı’ndaki restoran işletmeciliğine de oldukça iddialı başladı. Sultan Abdülhamid Han Parkı’nda çeşit çeşit pideler, lahmacun, tatlı çeşitleri ve bayramdan sonra hizmete sunulacak kahvaltı tabağı gibi zengin bir menü ile vatandaşlara kaliteli hizmet ekonomik fiyatlarla sunuluyor. Muhteşem görünümlü fıskiyeli havuzu, rahatça oturup sohbet edilebilecek oturma alanları, çocuk oyun gurubu ve eşsiz yeşil alan düzenlemeleri ile vatandaşlardan tam not alan Sultan Abdülhamid Han Parkı, iftar programları ve toplu organizasyonlar için de misafirlerini ağırlamaya başladı. Modern iç mekân tasarımı ile huzur veren bir mekân olan Sultan Abdülhamid Han Parkı vatandaşlara iftardan sonra da lahmacun, pide çeşitleri, çeşit çeşit tatlıları ile keyifli ve doyumsuz bir sohbet imkânı sunuyor. İleri ki günlerde daha da zenginleştirilecek menüsü ile Bozüyüklüler için toplu organizasyonlar yapabilecek donanıma sahip Sultan Abdülhamid Han Parkı, Yenidoğan Mahallesi Manişar mevkiinde hizmet veriyor.