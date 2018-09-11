Bozüyük Belediyesi tiyatro topluluğu kayıtları başlıyor

Daha önce Bozüyük Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve 3 aylık kısa bir hazırlık sürecinin ardından sergiledikleri 'Töre' adlı oyun ile büyük beğeni kazanan Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na katılmak isteyenler için kayıtlar bugün itibariyle. 21 Eylül tarihine kadar Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılacak kayıtlar mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilecek. Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na tiyatroya ilgi duyan ve bir oyunda oynamak isteyen 16 yaş üzerindeki herkes başvuru yapabilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından yapılacak seçmeler ile oluşturulacak yeni Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu yeni bir oyun hazırlığı için çalışmalarına başlayacak. Yoğun çalışmaların ardından sahnelenecek yeni oyunda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu 11 kişilik oyuncu kadrosu ile 3 kez sahnelediği Turgut Özakman'ın "Töre" adlı oyunu ile yaklaşık bin 200 sanatsevere ulaşmıştı.