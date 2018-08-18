Bozüyük Belediyesi yardım elini uzattı

Bozüyük Belediyesi ekipleri de kaza nedeniyle yolda uzun süre mahsur kalan yolculara kek ve meyve suyu ikram etti.

Bozüyük-Bursa yolundaki zincirleme trafik kazası tüm Türkiye’de derin bir üzüntü ile karşılanırken, Bozüyük Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatı ile kapanan yolda bekleyen yolculara yardım etmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye intikal etti. Uzun kuyrukların meydana geldiği kazada ekipler bölgede görevli polisler ile irtibata geçerek beraberinde getirdikleri su, meyve suyu ve kekleri yolculara dağıtılmak üzere, trafik ekiplerine teslim ettiler.

Kaza nedeniyle Bursa’dan ve çevre illerden çok sayıda ekip olay yerine ulaşmak için seferber olurken, Bozüyük Belediyesi de yapmış olduğu bu düşünceli davranış nedeniyle yolcu ve vatandaşların büyük takdirini topladı.