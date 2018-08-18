Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 20:17

Bozüyük Belediyesi yardım elini uzattı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Bozüyük-Bursa kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeni ile yol uzun süre ulaşıma kapandı.

Bozüyük Belediyesi yardım elini uzattı

18 Ağustos 2018 20:17

Bozüyük Belediyesi ekipleri de kaza nedeniyle yolda uzun süre mahsur kalan yolculara kek ve meyve suyu ikram etti.


Bozüyük-Bursa yolundaki zincirleme trafik kazası tüm Türkiye’de derin bir üzüntü ile karşılanırken, Bozüyük Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatı ile kapanan yolda bekleyen yolculara yardım etmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye intikal etti. Uzun kuyrukların meydana geldiği kazada ekipler bölgede görevli polisler ile irtibata geçerek beraberinde getirdikleri su, meyve suyu ve kekleri yolculara dağıtılmak üzere, trafik ekiplerine teslim ettiler.


Kaza nedeniyle Bursa’dan ve çevre illerden çok sayıda ekip olay yerine ulaşmak için seferber olurken, Bozüyük Belediyesi de yapmış olduğu bu düşünceli davranış nedeniyle yolcu ve vatandaşların büyük takdirini topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç