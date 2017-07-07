Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 16:13

Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları başladı

Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları çeşitli branşlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde başlarken her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.

Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları başladı

07 Temmuz 2017 16:13


Çeşitli branşlarda başlayan yaz etkinliklerinde çocukların sosyalleşerek yaşıtları ile kaynaşmaları ve geleceğin profesyonel sporcuları olmaları için güzel bir başlangıç yapmaları hedeflenirken, yaz tatilinde eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor. Alanlarında her biri uzman olan 21 antrenör eşliğinde; atletizm, basketbol, jimnastik, dart, futbol, güreş, halk oyunları, Latin dansları, masa tenisi, okçuluk, taek-wondo, tenis, yüzme ve voleybol olmak üzere toplam 14 branşta 2 bin 317 öğrenci spor eğitimi alacak. Bozüyük Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda öğrenciler yaz boyunca spor eğitimi almanın yanı sıra tatillerini en iyi şekilde değerlendirecekler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!