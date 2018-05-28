Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları için başvurular devam ediyor

Yaz boyunca öğrencilerin kendilerini farklı dallarda geliştirebilmelerine ve iyi vakit geçirerek tatili en iyi şekilde değerlendirmelerine fırsat verecek olan etkinliklere başvurular 4 Haziran 2018 Pazartesi günü sona erecek. Uzman eğitmenler tarafından çeşitli alanlarda yapılacak olan ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarına katılmak isteyenler başvuru formlarını okul müdürlükleri ve Metristepe Kültür Merkezi’nden temin ederek doldurabilirler. 2004 ve 2014 yılları arası doğumlu öğrencilerin başvurabileceği yaz etkinlikleri içerisinde; badminton, basketbol, cimnastik, güreş, judo, karate, latin dansları, masa tenisi, taekwondo, kort tenisi, voleybol ve yüzme branşları yer alıyor. Yaş gruplarına göre sınıflandırılacak olan öğrenciler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bozüyük Belediyesi yaz spor okullarında hem eğlenip hem de öğrenerek yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirecekler.