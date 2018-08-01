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01 Ağustos 2018 15:59

Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları renkli görüntülere sahne oluyor

Bozüyük Belediyesi’nin ilçede bulunan gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini, fiziksel ve zihinsel olarak en iyi şekilde gelişimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları tüm coşkusuyla devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları renkli görüntülere sahne oluyor

01 Ağustos 2018 15:59


Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gören Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları kapsamında başlayan yaz etkinliklerinde çocukların sosyalleşerek, yaşıtları ile kaynaşmaları ve geleceğin profesyonel sporcuları olmaları için güzel bir başlangıç yapmaları hedeflenirken, yaz tatilinde eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor. Alanlarında her biri uzman olan 22 antrenör eşliğinde; badminton, basketbol, cimnastik, güreş, judo, karate, latin dansları, masa tenisi, taekwondo, kort tenisi, voleybol ve yüzme branşı olmak üzere toplam 12 branşta 3049 öğrenci spor eğitimi alıyor.


Bozüyük Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve 2004 ve 2014 yılları arası doğumlu öğrencilerin devam ettiği kurslarda öğrenciler yaz boyunca spor eğitimi almanın yanı sıra tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor olmanın da mutluluğunu yaşıyor.




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