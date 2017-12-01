Bozüyük Belediyesi’nde görevde yükselme sınavı

Bozüyük Belediyesi Encümen Odası’nda yapılan sınava Pazaryeri Belediyesi’nden 2, Bozüyük Belediyesinden 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi katıldı. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin 14. Maddesine göre yazılı sınavda başarılı olan Pazaryeri ve Bozüyük Belediyesi personellerinin sözlü sınavı Bozüyük Belediyesi personellerinden oluşturulan komisyon tarafından yapıldı. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru başkanlığındaki komisyonda İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürü Naci Tura, Mali Hizmetler Müdürü İbrahim Sevim, Zabıta Müdürü Bahadır Sağırkaya ve Yazı İşleri Şefi Ayper Gülşah Ay görev aldı. Sınava tabi tutulan adaylar kendilerine yöneltilen belediye mevzuatı ile ilgili soruları yanıtlarken aynı zamanda; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ne kadar açık olduğu gibi konularda çok yönlü olarak değerlendirildi.

Sınavın ardından yapılacak toplu değerlendirmeye göre adaylara sınav sonuçları bildirilecek.