Bozüyük Belediyesi'nden 6 noktadan canlı yayın

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatları ile kurulan webcam ıp sistemi kapsamında Höyük tepesine yerleştirilen kamera ile Bozüyük genelini, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı, Kanal boyundaki sentetik çim yüzeyli futbol sahasını, Kent Ormanı'nı, Şehit Mahmut Ekinay Parkı'nı ve Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı'nı gösteren canlı yayınlar belediyenin internet sitesinden yayınlanmaya başladı. İlçe genelinden 6 farklı noktadan yapılan canlı yayınlar vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanırken yapılan uygulama özellikle şehir dışında ya da yurt dışında yaşayan Bozüyüklülerin memleket hasretlerini bir nebze olsun hafifletecek.

Bozüyük'ü 6 farklı noktadan izlemek isteyenler canlı yayınlara Bozüyük Belediyesi'nin resmi internet sitesinden https://www.bozuyuk.bel.tr/canli-yayin.php adresinden ulaşabilecek.