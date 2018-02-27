Bozüyük Belediyesi’nden Halk Eğitim Merkezi’ne ekipman desteği

Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiği kursiyerlere verdiği sözü yerine getiren Başkan Bakıcı, temin edilen 4 nakış, 6 dikiş, 1 deri dikiş ve 2 overlok makinesini Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam’a teslim etti.

Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Bozüyük Belediyesi olarak Türkiye dereceleri ile bizleri gururlandıran eğitim merkezimizin emekçi kadınlarına daha önceden talep ettikleri ekipmanlarımızı teslim etmek için buradayız. Her türlü istek ve taleplerinde her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Yapılan destek ve yardımlar için Başkan Bakıcı’ya teşekkür eden kursiyerler, gösterilen duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini belirtti.