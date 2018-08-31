Bozüyük Belediyesi’nden kurtuluş günü için büyük organizasyon

yıl dönümü nedeni ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Bozüyüklü hayranları ile buluşacak.

4 Eylül Kurtuluş Günü anma törenleri ve etkinlikleri 4 Eylül Salı günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek çelenk koyma töreni ile başlayacak. Program akışında mehteran gösterisi, şiirlerin okunması, Bozüyük Belediyesi halk oyunları gösterisi yer alırken son olarak Halk Eğitim Merkezi müzik grubu tarafından kahramanlık türküleri seslendirilecek. Öğlen namazı öncesinde Merkez Kasımpaşa Cami’inde şehitler için Mevlid-i Şerif okunarak namaz sonrasında cami cemaatine pilav ikramı yapılacak. Daha sonra saat 16.30’da kapalı spor salonu yanındaki çim sahada futbola gönüllerini ve yıllarını veren futbol duayenlerinin katılacağı Veteranlar Futbol Turnuvası yapılacak. Turnuva bitiminde ise ödül töreni yapılarak katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.

yı ldönümü nedeni ile düzenlenen kutlamalar akşam Saat 20:30’da Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan ve sevilen sanatçılar Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun’un sahne alacağı konser programıyla devam edecek. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, düzenlenen etkinliklere tüm Bozüyüklüleri davet ederek “Bu etkinliklerin asıl amacı tarih bilinci oluşturmak, tarihimize sahip çıkarak, genç nesillerimize öğretmektir. Tarihini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.