Bozüyük Belediyesi'nden önemli hatırlatma

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emlak Vergisi ve 2018 yılına ait Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödeme süresinin, bu ay bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı.

Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi 2018 yılına ilişkin ikinci taksit ödeme süresinin Kasım ayı sonu itibariyle sona ereceği belirtilerek mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Ayrıca vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri gerektiğini hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla hafta sonları da çalışacaklarını, 24 Kasım Cumartesi ve 25 Kasım Pazar günü Tahsilat Servisinin açık olacağını, vergi mükellefi vatandaşların bu günlerde de rahatlıkla vergilerini ödeyebileceklerini söylediler. Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerini zamanında ve düzenli olarak ödeyen vatandaşlara da teşekkür eden belediye yetkilileri ayrıca ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını 0228 314 67 00 dahili 149 ve 150 numaralı telefonlardan öğrenebileceklerini, Bozüyük dışından vergi ödemek için ise 228134 nolu posta çeki hesabına ve www.bozuyuk.bel.tr internet sitesinden para ödeyebileceklerini belirttiler.

Ayrıca vatandaşlara vergi, su yüklemeleri ve diğer ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla bu ödemelerini Bozüyük Şehirler arası Otobüs Terminali gişelerinde haftanın her günü nakit yada kredi kartı ile saat 08:00'den 23:00'e kadar ve Salı ve Cumartesi günleri kapalı pazarda bulunan vezneden yapabilecekleri belirtildi.