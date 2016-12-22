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22 Aralık 2016 17:22

Bozüyük Belediyesi’nden şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı

Bozüyük Belediyesi’nden şehit yakınlarına ücretsiz seyahat kartı

22 Aralık 2016 17:22

Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan uygulama ile daha önceden kullanılan şehit yakını ücretsiz seyahat kartları fotoğraflı olarak yeniden dizayn edilerek değiştirildi.
Vatan uğruna canını vermiş şehitlerin anne, baba, eş ve çocuklarına ücretsiz olarak şehir içi toplu taşıma araçlarından ve halk dolmuşlarından yararlanmalarını sağlayan kartlar 17 şehit yakınının ikamet ettikleri adreslere gidilerek zabıta personeli tarafından teslim edildi. Şehit yakınlarından, bu kartları toplu taşıma araçları sürücülerine göstermeleri halinde yinede kendilerinden ücret talep edilmesi durumunda zabıta ekiplerine haber vermeleri istendi.



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