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07 Eylül 2018 16:23

Bozüyük Belediyesinden Söğüt Şenlikleri’ne ücretsiz otobüs

Bozüyük Belediye Başkanlığı, Söğüt’te yapılacak olan 737.

Bozüyük Belediyesinden Söğüt Şenlikleri’ne ücretsiz otobüs

07 Eylül 2018 16:23

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılmak isteyen Bozüyüklüler için ücretsiz araç tahsis etti.


Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri 7-8-9 Eylül’de Söğüt’te yapılacak. Edinilen bilgiye göre şenliğe TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de katılacak. Şenliğin 3. günü olan 9 Eylül Pazar günü Devlet Büyükleri ve Konukların Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyareti sonrası tören alanına geçilecek. Bozüyüklülerin şenlik alanına ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından otobüs tahsis edildi. Otobüsler Cumhuriyet Meydanı’ndan saat 07:30’da hareket ederek şenliğe katılmak isteyen vatandaşları Söğüt’e ücretsiz olarak götürecek ve şenlik bitiminde de yine vatandaşların tekrar Bozüyük’e dönmelerini sağlayacak.




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