Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 10:03

Bozüyük Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve mama

Bozüyük Belediyesi, sıcak havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için çeşitli noktalara bırakılan su ve mama kaplarına düzenli olarak yaptığı ilaveler ile kapların dolu kalmasını sağlıyor.

Bozüyük Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve mama

04 Temmuz 2017 10:03


Tüm yurtta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bu durum insan sağlığını olduğu kadar sokak hayvanlarının sağlığını da kötü yönde etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeni ile sokak hayvanlarının mağduriyetine engel olmak amacıyla ilçe genelinde farklı noktalara bırakılan su ve mama kapları Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak dolduruluyor. Bozüyük Belediyesi Veterineri Arzu Şensoy Çetiner, havaların aşırı ısınması nedeniyle sokak hayvanlarının su ihtiyacının arttığını, sıcaklık yüzünden hayvanların su bulma imkânlarının azaldığını, hatta bazı yerlerde imkânsızlaştığını ve bu yüzden yaşamlarının tehlikeye girdiğini belirterek, “Havaların aşırı ısınması nedeni ile bu şehri birlikte paylaştığımız can dostlarımızı, unutmuyoruz” dedi.


Cadde ve sokaklarda hayvanların kolaylıkla ulaşabileceği belirli yerlere bırakılacak su kaplarının bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söyleyen Veteriner Hekim Çetiner, vatandaşlara da bu konuda duyarlı olmaları, sıcaklıkların devam ettiği sürece sokaklara su dolu kaplar bırakmaları yönünde çağrıda bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!