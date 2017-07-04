Bozüyük Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve mama

Tüm yurtta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bu durum insan sağlığını olduğu kadar sokak hayvanlarının sağlığını da kötü yönde etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeni ile sokak hayvanlarının mağduriyetine engel olmak amacıyla ilçe genelinde farklı noktalara bırakılan su ve mama kapları Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak dolduruluyor. Bozüyük Belediyesi Veterineri Arzu Şensoy Çetiner, havaların aşırı ısınması nedeniyle sokak hayvanlarının su ihtiyacının arttığını, sıcaklık yüzünden hayvanların su bulma imkânlarının azaldığını, hatta bazı yerlerde imkânsızlaştığını ve bu yüzden yaşamlarının tehlikeye girdiğini belirterek, “Havaların aşırı ısınması nedeni ile bu şehri birlikte paylaştığımız can dostlarımızı, unutmuyoruz” dedi.

Cadde ve sokaklarda hayvanların kolaylıkla ulaşabileceği belirli yerlere bırakılacak su kaplarının bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söyleyen Veteriner Hekim Çetiner, vatandaşlara da bu konuda duyarlı olmaları, sıcaklıkların devam ettiği sürece sokaklara su dolu kaplar bırakmaları yönünde çağrıda bulundu.