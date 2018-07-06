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06 Temmuz 2018 17:57

Bozüyük Belediyesi’nden vatandaşa müjde

Bozüyük Belediyesi, vatandaşların kurum borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı sunulduğunu açıkladı.

Bozüyük Belediyesi’nden vatandaşa müjde

06 Temmuz 2018 17:57


Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bozüyük Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların Bozüyük Belediyesi’ne ait borçlarını yapılandırılabileceği belirtildi. Buna göre kurum borçları 6, 9, 12 ve 18 aya kadar taksitlendirilebilirken ilk taksit ödeme süresi 30 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi. İki ayda bir yapılacak ödemelerde peşinatta indirimlerin uygulanacağı belirtildi. Bunun için de son başvuru tarihinin ise 31 Temmuz Salı günü olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların ödemelerini hafta içi mesai saatleri içerisinde Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği’ne, Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada 7 gün 08:00 ile 23:00 saatleri arasında gişeden ve yeni kapalı pazardaki gişeden Salı ve Cumartesi günleri saat 08:30 ile 16:30 saatleri arasında rahatlıkla işlem yaptırabilecekleri bilgisine yer verildi.




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