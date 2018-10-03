Bozüyük Belediyesi'nden vatandaşlara önemli bilgilendirme

Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınan yapılandırmanın ilk taksit ödeme süresinin 15 Ekim'e uzatıldığı bildirildi.

Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Bozüyük Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan iş yeri mükellefleri ile vatandaşların Bozüyük Belediyesi'ne ait borçlarını yapılandırması ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, "7143 sayılı kanun kapsamında yapılan yapılandırmanın 1. taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 7143 sayılı kanunda 'İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır' denilmektedir. Vatandaşlarımızın bu duruma düşmemeleri için ilk taksitlerini 15/10/2018 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların ödemelerini hafta içi mesai saatleri içerisinde Tahsilat Şefliği'ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada 7 gün 08:00 ile 23:00 saatleri arasında gişeden ve yeni kapalı pazardaki gişeden Salı ve Cumartesi günleri saat 08:30 ile 16:30 saatleri arasında rahatlıkla işlem yaptırabilecekleri bilgisine yer verildi.