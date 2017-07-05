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05 Temmuz 2017 15:55

Bozüyük Belediyesi’nin Bolu Abant gezileri başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından hanımlara ve emeklilere yönelik olarak düzenlenen Bolu Abant Kültür Turları başladı.

Bozüyük Belediyesi’nin Bolu Abant gezileri başladı

05 Temmuz 2017 15:55


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın hanımlara ve emeklilere yönelik bir projesi olan ve Çanakkale ile başlayan, Bursa ve Konya gezileri ile süren Kültür Turları bu yıl Bolu Abant gezileri ile devam ediyor. Bolu’nun muhteşem doğal güzelliklerinin görüleceği Bolu Abant turlarına katılmak isteyen hanımlar ve emekliler daha ilk günden programa yoğun ilgi göstermişti. İlk kafilelerin yola çıkmasıyla başlayan geziler otobüs ile tamamen ücretsiz olarak günü birlik düzenleniyor. Turlar sabah erken saatlerde başlayarak akşam saatlerinde sona eriyor. Bolu, Abant, Gölcük ve Yedigöller olarak planlanan geziler profesyonel rehber eşliğinde yapılarak Bozüyük Belediyesi tarafından sabah aperatif olarak sandviç, öğle ve akşam yemeği ikramında bulunuluyor.


Konu hakkında bilgilendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Hemşehrilerimize armağanımız Kültür Gezilerimizin bu yıl ki durağını Bolu-Abant-Gölcük ve Yedigöller Bölgesi olarak planladık ve gezilerimizin ilk turunu tamamladık. Kültür Turlarımız sayesinde vatandaşlarımız ülkemizin doğal zenginliklerini keşfetme imkânı buluyor” dedi.




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