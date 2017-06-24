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24 Haziran 2017 10:57

Bozüyük Belediyesi’nin mukabele programları sona erdi

Bozüyük Belediyesi tarafından Mahalle Konaklarında ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi şark odasında Ramazan ayı boyunca hanımlara yönelik olarak düzenlenen “Mukabele Programları” sona erdi.

Bozüyük Belediyesi’nin mukabele programları sona erdi

24 Haziran 2017 10:57


Yeni Mahalle Konağı, Tekke Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı, Çarşı Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi şark odasında mübarek Ramazan ayı boyunca saat 13:00 ile 15:00 arasında yapılan mukabele programları sona erdi. Mahallelerde hanımların 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim okuyarak, bu özel zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde, gereği gibi yaşanması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen Mukabele Programlarına hanımlar bu yılda yoğun ilgi gösterdi. Mahallelerdeki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu ile mahallelilik bilincinin oluşmasına katkı sağlayan Ramazan Mukabeleleri, mahallelerdeki komşuları bir araya getiriyor. Mukabelelere katılan mahalle sakinleri de Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mukabelelerin son derece önemli olduğunu ve kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirterek verilen bu hizmet için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.




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