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24 Kasım 2017 11:29

Bozüyük Belediyesi’nin spora desteği devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü yöneticileri ve genç sporcuları ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi’nin spora desteği devam ediyor

24 Kasım 2017 11:29


Düzenlenen yemek programına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Başkan Danışmanı Levent Tokmak, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bozüyük’te spora ve sporculara verilen desteğin devam edeceğini belirten Başkan Bakıcı; “Bizler Bozüyük’te kendi şehrimizin çocuklarının var olan yeteneklerini geliştirmeleri ve ilgilendikleri spor dalında başarıya ulaşmaları için çalışıyor ve bu yönde sonuna kadar desteğimizi sürdürüyoruz. Bir gencimiz içindeki yeteneği keşfederek, bu yönde çalışmalarını ve kariyerini şekillendirebilirse bu bizim için en büyük mutluluktur” dedi. Düzenlenen buluşmada sporcular ve antrenörler tarafından iletilen istek ve talepler doğrultusunda gerekli notlar alan Başkan Bakıcı, “Bozüyük Belediyesi ve şahsım olarak ilçemizde her alanda spora desteğimiz devam edecektir. Bizim için en büyük mükâfat sizlerin başarılarıdır” diyerek, sporcular ile sohbet etti.


Geçmişte uzun yıllar spor ile ilgilendiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, öğrenin gören sporcular ile ilgili olarak önceliğin her zaman derslerde olması gerektiğini belirterek, “Önceliklerinizi iyi belirleyerek, sporu bir deşarj olarak görmeli ve sağlık için spor yapmalısınız” dedi.


Gençlerin isteklerinin son derece önemli olduğu belirten Başkan Bakıcı, Bozüyük’te hayata geçirilen sentetik sahalar, mini sentetik sahalar, tenis kortları ve önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak olan yeni kapalı spor salonu hakkında bilgi verdi.


Genç sporcular, programın sonunda yüz yüze görüşerek istek ve taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldukları Başkan Bakıcı’ya teşekkür ettiler.




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