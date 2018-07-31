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31 Temmuz 2018 17:25

Bozüyük Belediyesinin ücretsiz internet uygulaması yaygınlaşıyor

Haziran ayında görkemli bir açılış töreniyle hizmet vermeye başlayan Sultan Abdülhamid Han Parkı, Bozüyük Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ücretsiz internet uygulaması kapsamına alınan 15’inci nokta oldu.

Bozüyük Belediyesinin ücretsiz internet uygulaması yaygınlaşıyor

31 Temmuz 2018 17:25


Bozüyük Belediyesi vatandaşlara sunduğu alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanı sıra günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından interneti de belli noktalarda vatandaşlara ücretsiz sağlıyor. Kentin en çok ziyaret edilen yerleri olan 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Kent Ormanı, Otogar, Yediler Mahalle Konağı, Çarşı Mahalle Konağı, Metristepe Kültür Merkezi, Yenidoğan Mahalle Konağı, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı, Osmangazi Parkı, Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası, Cumhuriyet Meydanı, Yeni Mahalle Konağı, Cemalettin Köklü Parkı ve Tekke Mahalle Konağındaki ücretsiz kablosuz İnternet uygulaması Yenidoğan Mahallesi’ndeki Sultan Abdülhamid Han Parkı’nda da hizmet vermeye başladı. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten vatandaşların rahatlıkla yararlanması amacıyla verilen ücretsiz internet hizmeti özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanılırken, uygulamadan en çok memnun olanlar da gençler oluyor. Ücretsiz internet uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, “İnternet özgürlüğümüz için Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı’ya ve Bozüyük Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.




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