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Bozüyük Belediyesi'nin ücretsiz kış spor okulları kayıtları başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri, Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen ücretsiz kış spor okullarına kayıtlar başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri, Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen ücretsiz kış spor okullarına kayıtlar başladı.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın “Spora ve Sporcuya Destek Projesi” kapsamında yaz dönemi düzenlenen yaz spor etkinliklerinin ardından Kış Spor Okullarının kayıtları başladı. Özellikle son yıllarda ilçeye kazandırılan sentetik sahalar, tenis kortları, basketbol sahaları ve bunlara ek olarak kapalı spor salonu ve açık yüzme havuzu gençlerin hizmetine sunularak birçok branşta profesyonel antrenörler eşliğinde ücretsiz spor etkinlikleri düzenleniyor. Düzenlenen spor etkinlikleri ile sağlıklı nesiller yetişmesine destek olunurken ayrıca gelecek vaat eden sporcular tespit edilerek destekleniyor. Sporla yetişen bir nesil ile geleceğin daha da güzel olacağını vurgulayan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Çocukların ve gençlerin sporla ilgilenmesi ve sunduğumuz imkânlardan faydalanmaları bizi mutlu ediyor” dedi.


Kış Spor Okulları kapsamında çocuklar için 13 farklı branşta etkinlik düzenlenecek. Kayıtların 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi, okul müdürlükleri ve Halk Eğitimi Merkezinde alınacağı etkinlikler Kasım ayı içerisinde başlayacak.

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