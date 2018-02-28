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28 Şubat 2018 16:35

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakçı Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mahmut Bıçakçı, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı makamında ziyaret etti.

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakçı Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

28 Şubat 2018 16:35


HSYK’nın Ocak ayı kararnamesiyle Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Bıçakçı, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakçı, Başkan Bakıcı ile bir süre sohbet etti. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başsavcı Bıçakçı’ya belediye çalışmaları, hayata geçirilen projeler ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakıcı ziyaretin sonunda Başsavcı Bıçakçı’ya nazik ziyareti için teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.




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