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16 Haziran 2017 16:27

Bozüyük Devlet Hastanesi “Anne Dostu Hastane” oldu

Bozüyük Devlet Hastanesi 27-28 Nisan 2017 tarihinde yapılan denetim sonrasında Türkiye genelinde Anne Dostu unvanını alan 17.

Bozüyük Devlet Hastanesi “Anne Dostu Hastane” oldu

16 Haziran 2017 16:27

hastane oldu.


Hastane Başhekimi Uz. Dr. Nurşen Gürsoy, konu hakkında bilgi vererek “Anne dostu hastane uygulamasıyla amaç; kaliteli doğum hizmetleri sunumunun niteliği ve niceliğini arttırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmasını sağlamak” dedi. Türkiye genelinde 17. Hastane olmanın önemine de dikkat çeken Başhekim Dr. Gürsoy “Anne baba ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “doğum üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun refakatçi ile gebeler kendilerini rahat ev ortamında hissedebilmeli hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Bozüyük Devlet Hastanesi çalışmalarını tamamlayıp 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan denetim sonunda Anne Dostu Hastane Unvanı almaya hak kazanmıştır” dedi.




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