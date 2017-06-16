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16 Haziran 2017 16:32

Bozüyük Engelliler Derneğinde Kur’an kursları başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Engelliler Dayanışma Derneği’nde, üyelere yönelik olarak yaz Kur’an kursu verilmeye başlandı.

Bozüyük Engelliler Derneğinde Kur’an kursları başladı

16 Haziran 2017 16:32


Bozüyük Belediyesinin katkıları ve Bozüyük Müftülüğü ile Engelliler Dayanışma Derneğinin işbirliği ile düzenlenen kurslar Halk Eğitim Merkezinde veriliyor. Üyelerin talebi üzerine başlayan kurslarda Göçmen Camii İmam Hatibi Hasan Cin görev alıyor. 20 kişinin katılacağı kurslar 6 gün günde 2 saat olarak gerçekleştirilecek.


Dernek Başkanı İsmail Çelik, üyelerin talebi üzerine Kur’an dili kursuna başladıklarını, kurs sayesinde engelli bireylerin ve ailelerinin sosyalleşmenin yanında dini bilgileri de öğrendiklerini söyledi. Başkan Çelik, "Üyelerimizin talepleri doğrultusunda Kur’an dili kurslarımıza başladık. Üyelerimizden Kur’an-ı Kerim bilmeyenler Kur’an öğreniyor. Bunun yanında tecvid ve siyer derslerini alıyoruz. Üyelerimiz bu kurs sayesinde hem sosyalleşecek hem de manevi bilgilerini arttıracaklar. Üyelerimizin beşeri gereksinimlerini yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Şu anda 20 üyemiz ile bu kursumuza başladık. Taleplerin gelmesi dahilinde yeni kurslarda açabiliriz. Bu doğrultuda bizlere ulaşım ve diğer konularda destek olan Bozüyük Belediyemize ve İlçe Müftülüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.




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