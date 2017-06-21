Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği’nden iftar yemeği

Her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar yemeği geniş bir katılımla gerçekleştirilirken programa; Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Yürükcü ve Nazmi Kuru, Ertuğrulgazi Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Nihat Kula, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları ve davetliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ezanın okunması ile hep birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Yemeğin ardından konuşan Dernek Başkanı Ahmet Çelik, iftar münasebeti ile bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Gecenin yemek duasını ise Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli yaptırdı.