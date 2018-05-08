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08 Mayıs 2018 16:43

“Bozüyük gençliği ecdadıyla buluşuyor” Ankara gezileri başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turları kapsamında ilçe genelindeki 17 ortaokulda 7.

“Bozüyük gençliği ecdadıyla buluşuyor” Ankara gezileri başladı

08 Mayıs 2018 16:43

sınıfta eğitim gören bin 25 öğrenci Başkent Ankara’ya giderek TBMM’ini ve Anıtkabir’i ziyaret ediyor.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın eğitime verdiği önem doğrultusunda belediye tarafından gençlere yönelik sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Kaymakamlık, Bozüyük Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan “Bozüyük Gençliği Ecdadıyla Buluşuyor” protokolü kapsamında düzenlenen Bozüyük Belediyesi kültür turları kapsamında Ankara gezileri başladı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İçköy Ortaokulu’ndan 249 öğrenci ile başlayan Ankara gezileri 11 ve 12 Mayıs’ta yapılarak 14 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Ortaokul 7. Sınıflardan bin 25 öğrencinin katılacağı Ankara gezisinde profesyonel rehberler eşliğinde TBMM binası, Eski Meclis Binaları ve Anıtkabir ziyaret ediliyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kültür turlarında öğrencilere sabahtan poğaca ve meyve suyu ile öğle yemeği ikramında bulunulurken rehberlik hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor.


Öğrencilerin yakın bölgelerde bulunan tarihi mekânları ve kişileri tanımaları, değerlerini anlamaları ve özümseyip geleceğe taşımaları amacı ile düzenlenen Bozüyük Belediyesi kültür turları öğrenci ve öğrenci velileri tarafından takdir ile karşılandı.




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