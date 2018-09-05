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05 Eylül 2018 15:42

Bozüyük HEM tasarımları Gölcük’ten dünyaya yayıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi Nevin Büyük, Gölcük Belediyesi’nin Değirmendere’de düzenlediği 9’uncu Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenlik ve Çalıştayına katıldı.

Bozüyük HEM tasarımları Gölcük’ten dünyaya yayıldı

05 Eylül 2018 15:42


Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanın’da düzenlenen kırkyama Şenliğine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, UNESCO Türkiye Milli komisyon Başkan Vekili Prof. Dr. Muhtar Kutlu, halk eğitim merkezi müdürleri ve diğer yetkililer katıldı. 3 gün devam eden 9’uncu Uluslararası Kırkyama Şenliğine, 65’i Türk olmak üzere Güney Kore, Fransa, İspanya, Mısır, Kırgızistan, Makedonya ve ABD’den de 18 yabancı kırkyamacı katıldı.


Sergilenen yelek ve ceketler, yabancıların yoğun istekleri üzerine Güney Kore, Fransa ve İspanya’dan gelen kırkyama sanatçıları tarafından satın alındı. Ayrıca, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Nevin Büyük tarafından, ‘Dokuma Teknikleri’ konusunda katılımcılara farklı uygulamalar gösterildi. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerin yaptığı kırkyama işleri ve kıyafet tasarımlarının sergilendiği Bozüyük standı da yerli ve yabancı izleyiciler tarafından çok büyük ilgi gördü.


Ayrıca Bozüyük’ten kursiyeri Emine Demir ile etkinliğe katılan Usta Öğretici Nevin Büyük, Bilecik’i en iyi şekilde temsil ettiklerini ve katılımcılardan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, kendisini davet eden etkinlik komitesine ve kendi kursiyerlerine teşekkür etti.




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