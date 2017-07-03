5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, CHP ve MHP Meclis gruplarınca ek soru önergesi verildi. Akpınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi arasında, çevre yolundan ayrı alternatif bağlantı yolu oluşturmak için ilave imar planı talebi oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi. Yediler Mahallesi 516. sokaktaki imar planı değişikliği talebi oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi. Yeni Mahalle 54 ada 17 nolu parselde kayıtlı taşınmazda ilave imar planı talebi de imar komisyonuna sevk edildi. Çarşı Mahalle, 390 ada 10 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, ilave imar planı talebi de görüşülerek imar komisyonuna sevk edildi.

Toplantı, MHP’li ve CHP’li Meclis üyelerinin soru önergelerinin cevaplandırılmasıyla son buldu.