Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 18:09

Bozüyük İlçe Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

03 Temmuz 2017 18:09


5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, CHP ve MHP Meclis gruplarınca ek soru önergesi verildi. Akpınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi arasında, çevre yolundan ayrı alternatif bağlantı yolu oluşturmak için ilave imar planı talebi oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi. Yediler Mahallesi 516. sokaktaki imar planı değişikliği talebi oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi. Yeni Mahalle 54 ada 17 nolu parselde kayıtlı taşınmazda ilave imar planı talebi de imar komisyonuna sevk edildi. Çarşı Mahalle, 390 ada 10 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, ilave imar planı talebi de görüşülerek imar komisyonuna sevk edildi.


Toplantı, MHP’li ve CHP’li Meclis üyelerinin soru önergelerinin cevaplandırılmasıyla son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!