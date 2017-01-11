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11 Ocak 2017 18:55

Bozüyük Jandarması sağlıksız gıdaya geçit vermedi

Bozüyük Jandarması sağlıksız gıdaya geçit vermedi

11 Ocak 2017 18:55

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmeye hazırlanan gıda maddelerine el koydu.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük girişi Dübekli Köyü mevkiinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları denetimlerde araç içerisinde sağlıksız koşullarda üretilmiş 2 ton 200 kilo civarında peynir ele geçirdi. Yapılan araştırma sonunda Suriye uyruklu iki şahsın peynirleri 42 MB 318 plakalı minibüs ile Konya’dan İstanbul’a götürdükleri tespit edildi. Durum İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekiplerine haber verilerek gerekli incelemenin ardından peynirlere el konuldu. Suriye uyruklu araç sürücüsü R.Ş. ve A.L. hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



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