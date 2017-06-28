Bozüyük kapalı pazarına kavuşuyor

Yapım ihalesi geçtiğimiz mart ayında tamamlanan ve Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde eski sanayi hemzemin geçidinin karşısına yapılacak yeni kapalı pazar yerinde çalışmalar hız kazandı. Yeni kapalı pazar yeri inşaatı için 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 14:00’te yapılacak temel atma törenine tüm Bozüyüklüler davet edilirken törenin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kapalı pazar yerinde 14 bin 250 metrekare kapalı alan içerisinde 1 adet dükkân alanı 31 metrekare olan 30 adet dükkân ve kiralanabilir alan bulunuyor. Kapalı Pazar yeri ayrıca tuhafiye bölümü 679 kişilik, sebze- meyve bölümü de 859 kişilik olarak planlandı.