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03 Aralık 2017 13:02

Bozüyük Kapalı Spor Salonu 2019 yılının Şubat ayında faaliyete geçecek

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bin 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonunun yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Bozüyük Kapalı Spor Salonu 2019 yılının Şubat ayında faaliyete geçecek

03 Aralık 2017 13:02


Gerçekleşen Spor salonu ihalesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Bozüyük’e kazandırılacak olan kapalı spor salonu, 4 bin 199 metrekarelik oturum alanı ile toplam 6 bin 287 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak.



"Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz”


Yapılan ihalenin ardından kapalı spor salonunun yapım çalışmalarının en kısa süre içerisinde başlayacağı öğrenilirken konu hakkında bilgilendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “İlçemize kazandıracağımız Yeni Kapalı Spor Salonumuzun İhalesi Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yapıldı. 11 Milyon liraya mal olacak Kapalı Spor Salonumuz basketbol, voleybol, hentbol, antrenman salonları, kondisyon salonu, soyunma odaları, hakem odası, yönetim odası, doping kontrol odası, seyirci fuaye alanı gibi çok fonksiyonlu olarak projelendirildi. 2019 yılının Şubat ayında adliye binası karşısında hizmete açacağımız yeni Kapalı Spor Salonumuzun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz” dedi.




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