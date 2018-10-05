Bozüyük kitap günleri başladı

Bilecik'te bu yıl ilk kez düzenlenen Bozüyük Kitap Günleri düzenlenen tören ile başladı.

Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar Fuaye Alanında düzenlenen tören, özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan açılışta ilk olarak Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı konuştu. Kitap fuarlarının önemine değinen Başkan Bakıcı, "İlk emri 'Oku' olan ve 'Beşikten mezara ilim öğreniniz' diyen bir dinin mensupları olarak; eğitilmeyen öğütülür anlayışıyla, geleceği kucaklamak ve bilgiye hükmederek ilim, irfan, hikmet yolculuğu yapmak için, Bozüyük için okuma vakti. Ülkemiz dünyanın bildiği ve birçok ülkenin imrendiği kültürel mirasa sahip. Ancak bu kültürel miras sanatsal faaliyetlerle taçlandırılmadıkça unutulmaya mahkumdur. Kitap fuarları şehrin sosyal ve kültürel yaşamına ciddi katkılar sağlamaktadır. İlçemizin kültür ve sanat hayatına renk katacağına inandığımız bu etkinlikte vatandaşlarımızla kitap dünyası arasında bir köprü kurmak ve yeni nesillere kitap sevgisini öğretmek istiyoruz" dedi.

"20 yazar ve 50 yayınevi katılıyor"

Bozüyüklülerle buluşacak kitap fuarında 250 bin kitabın yer aldığına dikkat çeken Başkan Bakıcı, "Okuma alışkanlığı da küçük yaşta kazanılıyor. Dünyamızda özellikle teknolojik gelişmelerin yaşandığı, sosyal medya gibi handikapların çoğaldığı bir ortamda kitap okumanın daha da zorlaştığını söyleyebiliriz. Bunun önüne geçebilmek ve bir farkındalık oluşturabilmek adına da ilçemizde güzel ve geniş katılımlı bir kitap fuarı organize ediyoruz. Fuar öncesinde okullarda dağıttığımız kumbaralar ile de çocuklarımızı hem kitap okumaya hem de birikim yapmaya teşvik ediyoruz. Kitap günlerine her çocuğumuz anne ve babası ile gelebildiği gibi, 10 günlük fuar süresince de okullardan arkadaşları ile birlikte gelebilecekler. Her biri birbirinden değerli Bozüyükümüzün yetiştirdiği, hepimizin tanıdığı 13 kıymetli yazarımızla birlikte toplam olarak 20 yazar ve 50 yayınevinin katılacağı, 250 bin kitabın okuyucu ile buluşacağı fuarımız bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar açık olacak" diye konuştu.

Açılışa Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil katıldı

Kitap fuarının değerli konuğu Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e teşekkürlerini sunan Başkan Bakıcı, "Fuarımızın açılışına katılan çok değerli Türk Tarih Profesörü Ahmet Şimşirgil'e, yayınevlerimize ve tüm yazarlarımıza oluşturdukları bu kültür ortamı için okuyucular adına özel olarak teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimin, kitap dostlarının ve kıymetli çocuklarımızın; buraya gelen Türkiye'nin çok değerli yayın evlerini gezmelerini, çıkan kitapları okumalarını ve satın almalarını tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki dünyayı okumak insanla başlar, insanı okumak kitapla. Bu bağlamda bol okuyuculu, iyi bir fuar olması diliyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Şimşirgil öğrencilere seslendi

Başkan Bakıcı'nın ardından Bozüyük kitap günlerinde ünlü araştırmacı yazar Ahmet Şimşirgil konuştu. Alanı dolduran öğrencilere seslenen Şimşirgil, "Okumak ve öğrenmek son derece önemli bir marifet. Bu doğrultuda böylesine güzel organize edilmiş bir etkinlikte yer almak, bunun bir parçası olmak bizim için büyük bir onurdur. Bu etkinlik için alanımızı doldurmuş özellikle siz değerli öğrencilerimize seslenmek istiyorum, dinimizde işaret etmektedir ki; cehalet ölüm, bilgi ve bilmek yaşamdır. İşte bu düsturla okuyun, harçlıklarınızdan ayırarak kitaplar alın, o hikayeleri ve anlatılanları hissedin. Burada olmaktan duyduğum mutluluğu sizinle paylaşırken, son olarak Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya kitap günleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuklar stantları gezdi

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte Bozüyük kitap günlerinin açılış kurdelesi kesildi. Törenin ardından tüm konuklar içeride oluşturulan stantları gezerek, kendilerini karşılayan yazarlar ile sohbet ettiler ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldular. Bozüyük Kitap Günlerine; Ahmet Şimşirgil, Yunus Arıkan, Cansu Canan Özgen, Emre Gül, Koray Yersüren, Mine Sota, Birsen Ekim Özen gibi ünlü yazarların yanı sıra; Şaban Doğan Bedri Yaz, Muzaffer Tekelioğlu, Kurulay Yılmaz, Hüseyin Atlansoy, Bilgen Ertekin, Hasan Yurtoğlu, Deniz Uysal, Merve Küçük, Mehmet Can Çetin ve son olarak genç yazar Beyzanur Aydın gibi yazarlar katılım gösteriyor.

Fuara kumbaraları ile geldiler

Kitap günleri oldukça yoğun ilgi görürken, kitap günlerinin bir diğer dikkat çeken yanı ise Bozüyük Belediyesi tarafından öğrencilere verilen, kitap kumbaraları oldu. Öğrenciler harçlıklarından ayırdıkları paraları kitap almaları için dağıtılan kumbaralarda biriktirirken, fuara ellerinde kumbaralarıyla gelmeleri renkli görüntüler oluşturdu.