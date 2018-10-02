“Bozüyük Kitap Günleri” başlıyor

Bozüyük, Yeni Kapalı Pazar'da 5-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan kitap günlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

15 Yazar ve 50 yayınevinin katılacağı, 250 bin kitabın okuyucu ile buluşacağı “Bozüyük Kitap Günleri”ne sayılı günler kala etkinlik hakkında bilgi veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Bozüyük'te Ekim ayında kitap fuarı dolayısıyla okuma bayramı var. Kitap günlerine tüm öğrencilerimizi ve kitap dostlarını bekliyoruz” diyerek etkinliğe tüm kitapseverleri davet etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Bozüyük Kitap Günleri” 5-14 Ekim tarihleri arasında Yeni Kapalı Pazar'da gerçekleştirilecek. Bozüyük Belediyesi, Ekim ayında yapılacak Kitap Fuarı öncesi ilçede bulunan tüm ilkokul ve 5. sınıf öğrencilerine 5 bin adet kumbara dağıttı. Kumbara dağıtımında öğrencilere fuar öncesi kitap almak için para biriktirmeleri öğütlenerek öğrenciler hem kitap okumaya hem de birikim yapmaya teşvik edildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen kitap fuarı hakkında konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Hepimizin bildiği gibi ülkemizde kitap okuma oranları çok düşük. Bunu arttırmamız gerekiyor. Kitabı özellikle gençlerimize, öğrencilerimize, hatta her yaştan vatandaşımıza sevdirmemiz gerekiyor. Okuma alışkanlığı da küçük yaşta kazanılıyor. Dünyamızda özellikle teknolojik gelişmelerin yaşandığı, sosyal medya gibi handikapların çoğaldığı bir ortamda kitap okumanın daha da zorlaştığını söyleyebiliriz. Bunun önüne geçebilmek ve bir farkındalık oluşturabilmek adına da ilçemizde güzel ve geniş katılımlı bir kitap fuarı organize ediyoruz. Fuar öncesinde okullarda dağıttığımız kumbaralar ile de çocuklarımızı hem kitap okumaya hem de birikim yapmaya teşvik ediyoruz. Kitap günlerine her çocuğumuz anne ve babası ile gelebildiği gibi, 10 günlük fuar süresince de okullardan arkadaşları ile birlikte gelebilecekler. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize, üniversite öğrencilerimize, tüm kitapseverlere müjde diyorum. İnşallah bu fuarımızla okuma alışkanlığı kazanılmasına da vesile olacağız. Ben bu kitap fuarını düzenlediğimiz için çok mutluyum, umduğumuzun en iyisi olmasını diliyorum. Şimdiden bu fuarın ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca kitap fuarımızda tüm öğrencilerimizi ve tüm kitap dostlarını aramızda görmek istiyoruz” diyerek fuara tüm öğrenci ve kitapseverleri davet etti.

“Bozüyük Kitap Günleri” etkinliği Türk Tarih Profesörü Prof. Dr Ahmet Şimşirgil'in, protokolün, öğretmenlerin, öğrencilerin ve kitapseverlerin katılımları ile başlayacak.

Bozüyük'te ilk kez “Bozüyük bu yıl çok kitap okuyacak” sloganı ile düzenlenen kitap fuarını kitapseverler hafta içi 09:00- 19:00 saatleri arasında hafta sonunda da 10:00 ile 19:00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler.