Bozüyük Metristepe 2. Sinema Festivali gala programı ile başladı

Sinema Festivali gala programı ile başladı. Gala programına sevilen sinema, film ve tiyatro sanatçıları katılırken programda sahne alan Hababam Vokal Grubu izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Fatih Sultan Mehmet Parkı Bay Bay Kafe’de yapılan gala programına Bozüyük Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Caner Aldıkaçtı, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Göç İdaresi İl Müdürü Hüseyin San, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarları, sanat severler ve seçkin davetliler katıldı. Misafirlere hitaben kısa bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı festival hakkında bilgi vererek “Eskileri yad etmek, belki o günleri hatırlamak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü geçmiş yıllarda ya da günümüzdeki filmlerde birçok olaylarda onlardan örnek alıyoruz, o sanatçıları ve yaşananları kendimizle bağdaştırıyoruz. Ya da çocuklarımıza ‘bakın eskiden hayat böyleydi, yaşam bu şekildeydi’ diyoruz. Bizler de neslimize sinemayı aktarabilmek ve aynı zamanda sinemayı daha değerli hale nasıl getirebiliriz diye birçok proje üretmeye ve farklı projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu noktada ilk etapta bir kültür merkezimizin olması gerektiğinden yola çıkarak Kültür Merkezi projemizi tamamladık. Ardından 3 yıldır düzenlediğimiz tiyatro festivallerinde birçok değerli sanatçımızı ücretsiz olarak vatandaşlarımızla buluşturduk. Daha sonrada bizlere böyle 44 metrekarelik yeşil bir alanda, bu gün beraber olduğumuz bu platformda sinema sanatçılarımızı, tiyatro sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturup, hemen arkada da amfi tiyatroda geçen sene düzenlediğimiz bu sene ikincisini idrak ettiğimiz bu sinema günlerini yapmak nasip oldu. Birlik ve beraberliğimizi en yüksek seviyede hissetmemiz gereken günlerde yaşıyoruz. Açık hava sinemasının bizdeki özelliğini, o eski sinemaları hatırlamak, o günlerde insanların birbirine göstermiş olduğu saygı, sevgi içerisinde, hoşgörü altında ‘beraberiz, birlikteyiz ve yan yana oturabiliyoruz’u göstermekten bizler son derece mutluyuz” dedi ve programa katılan herkese teşekkür etti.

‘Bozüyük Belediyesi Onur Ödülleri’ Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından gala programına katılan sevilen sanatçılar; Hababam Sınıfının ünlü oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, Tatlı Bela Filmi Yönetmeni Cem Sürücü, Yapımcısı Oğuz Sözen, Tatlı Bela Filminin oyuncularından Eren Pekgöz ve Buse Orçun ile yine Tatlı Bela filminin ajansı Yasemin Şahin Öz, Sinema Tv Sanatçısı Erdi Ünver, sevilen oyuncu Esra Sönmezer, Sinema ve Tv sanatçısı Metin Keçeci ve Organizasyon sorumlusu Sercan Akkaya ile son olarak İyi ki Doğdun filmi adına Metin Keçeci’ye takdim edildi. Daha sonra TV 8 ekranlarına konuşan Başkan Bakıcı, sinemanın önemine değinerek bu festivale katılım gösteren tüm sanatçılara teşekkür etti. Gala programının ardından sahne alan Hababam Vokal Grubu seslendirdikleri şarkılar ile Bozüyüklüleri coşturdu. Daha sonra galaya katılan sinema sanatçıları ile birlikte Hababam Sınıfı filmini izleyen Başkan Bakıcı ve Bozüyüklüler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Programın sonunda Başkan Bakıcı sinema festivaline katılan ve protokol ile birlikte Hababam Sınıfı’nı izleyen, İnönü’den teyzelerine kalmaya gelen Kadir ve Onur’u evlerine kadar bıraktı ve küçük sinemaseverlere katılımları için teşekkür etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile bu yıl ikincisi düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Sineması yaz akşamlarında vatandaşları açık hava sineması ile buluşturuyor. Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkında yer alan Amfi Tiyatroda kurulan beyaz perdede 10 gün boyunca saat 21:00’de Türk Sinemasının en sevilen filmleri izleyicisi ile buluşacak.