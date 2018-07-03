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03 Temmuz 2018 15:50

Bozüyük parklarında çalışmalar hız kesmiyor

Bozüyük’te ilçe genelinde bulunan tüm yeşil alan, park ve bahçelerin genel temizlik ve bakım çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.

Bozüyük parklarında çalışmalar hız kesmiyor

03 Temmuz 2018 15:50


Belediye ekipleri, yaz mevsiminde de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeşil alan ve parkların daha temiz ve bakımlı bir görünüm kazanması için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot temizliği, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik ve sulama gibi birçok çalışma gerçekleştiriyor. Ayrıca yabani otların yoğun olduğu trafo çevreleri ile kanal içlerinde de yabani ot temizliği yapılıyor.


Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından özenle ve periyodik aralıklarla yürütülen çalışmalarla parkların bakımlı ve yeşil kalmaları sağlanıyor.




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