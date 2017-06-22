Bozüyük polisinin bilgilendirme toplantısı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son 6 aylık dönemde yapılan çalışmalar ve gerçekleşen olaylarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Emniyet Müdürlüğü lokalinde düzenlenen toplantıda 2017 yılı ilk 6 aylık döneminde ilçe genelinde gerçekleşen asayiş ve trafik olayları ile toplum destekli olarak yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından son 6 aylık dönemde gerçekleşen asayiş ve trafik olaylarıyla ilgili istatistiki bilgiler paylaşıldı. Emniyet Müdürü Güner, “İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak personelimizin azlığı ve nüfusumuzun da her yıl artması nedeniyle biraz işlerimiz güçleşiyor. Ancak biraz daha çalışmak vasıtasıyla geçmiş yıllara oranla olayların aydınlatılması ve takibi konusunda daha iyi durumdayız. Sizlerin daha güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için gayret ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bayram ile ilgili olarak hem asayiş hem de trafik yönünden gerekli tedbirlerimizin alındığının bilinmesini istiyorum” dedi.

“Huzurlu bir ilçede yaşıyoruz”

Devamında konuşan Kaymakam Hasan Yaman, “Son yıllarda güvenlik kavram ve konsepti değişti. Artık güvenlik kavramının içinde STK’lar, muhtarlar ve yerel idareciler de yer alıyor. Dolayısıyla sizlerle işbirliği büyük önem arz ediyor. İlçe Emniyet Müdürümüz sizlerle bir takım istatistiki bilgileri paylaştı. İlçemizi genel itibari ile değerlendirdiğimizde ilçemizde huzur ortamı olduğunu görüyoruz. İlçemizde ülkemizin birçok yerinden insanlar yaşıyor. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden insanlar buraya gelerek yerleşmişler. Çok şükür ki dışarıdan gelen bu göç nedeniyle asayiş yönünden bir olumsuzluk topluma sirayet etmiyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de ilçemizin sanayi kenti olmasıdır. Biz de pek fazla boşta insan yok. İnsanlar işleriyle güçleriyle aşıyla meşgul oluyorlar. Fakat sorunlarımız yok değil mi tabi ki var. Mesela trafik sorunumuz var. Son zamanlarda ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de uyuşturucu madde kullanımında bir artış var. Zaman zaman hırsızlık olaylarının dönemsel olarak yaşandığını biliyoruz. Bunun yanında ben Emniyet Müdürümüz nezdinde arkadaşları da tebrik ediyorum. Hakikaten ciddi olayları da aydınlatmayı başardılar. İnşallah diğer eksikliklerimizi de sizlerin katkılarıyla tamamlayacağız. Bizler İlçe Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımızla haftada 3-4 kez bir araya gelerek asayiş konularını görüşüyoruz. Önemli olan bu toplantılarda sizin görüşleriniz ve söyleyeceklerinizdir. Yani hiç çekinmeden görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz” dedi.

Ardından muhtarlar ve STK temsilcilerinin sorunları dinlenerek görüşlerine yer verildi. Muhtar ve STK temsilcileri de Saraycık Caddesindeki trafik sıkışıklığı, hız motosikletleri, kahve önlerinde sandalye masa konulması konuları, tır ve kamyonların park yerlerine park etmemeleri, üst geçit mevkii hız kesici bant talebi, Kovalca yolu mıcır kamyonları konusu, metruk evlerin madde bağımlılarının mekânı haline gelmesi, Manişar kavşağı, inşaatların yolu kaplamaları konuları ile ilgili şikâyetlerini dile getirdiler.

Toplantıya, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, birim amirleri ve memurlar, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katıldı.