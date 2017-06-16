Bozüyük Açık Cezaevi Zeki Bayrak Dinlenme Tesisleri’nde düzenlenen iftar programına; Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Başsavcı Savaş Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Yürükcü ve Nazmi Kuru ile birlikte emniyet mensupları katıldı.

Ezanın okunması ile birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. Yemeğin ardından konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner iftar sofrasını gelen misafirlerle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ramazan yardımlaşmanın ön plana çıktığı aylarımızdandır. Bizler her günümüzü Ramazan ayı gibi geçirip birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Hoşgörülü olmalıyız. Ben bu duygular içerisinde hep birlikte bayrama ulaşmayı temenni ediyor ve Ramazan bayramınızı kutluyorum” dedi.

Ardından konuşan Kaymakam Hasan Yaman ise “Açın halinden anlama ve kanaat duyguları ön plana çıkarma ayındayız. İnşallah sizler de bu mübarek ayın yüzü suyu hürmetine; biliyoruz ki çok zor şartlar altında büyük bir azim ve kararlılıkla, fedakarlıkla, zaman zaman çok ciddi tehlikeleri atlatarak görev yapıyorsunuz. Hepinize kazasız belasız vazifeler yapmayı Allah nasip eder inşallah. Allah tayini çıkan 8 arkadaşımıza da yeni görev yerlerinde aileleri ile birlikte huzur dolu, esenlik dolu görev yapmayı nasip etsin” diyerek iftar programı vesilesi ile herkesin yaklaşan Ramazan bayramını tebrik etti.

Konuşmaların ardından tayini çıkan 8 personele protokol üyeleri tarafından Bozüyük’e hizmetleri için teşekkür edilerek plaketleri verildi. Programın devamında Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli Çanakkale’ye tayini çıkan Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç’a Metristepe Anıtı plaketi takdim ederek Binbaşı Koç’a “Çanakkale’ye giderken bizim Metristepe’yi yanında götürmesini istiyoruz” dedi. Binbaşı Alper Koç’ta “ben de kısmetse 8 memur arkadaş gibi yeni görev yerine gideceğim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerine gidecek arkadaşlara da aileleriyle birlikte iyi görevler diliyorum. Herkes hakkını helal etsin” dedi.

Kent Konseyi Başkanı ayrıca Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can’a Jandarma teşkilatının 178. yıl dönümünü kutlayarak jandarma olan babasının fotoğraflarını hediye etti.