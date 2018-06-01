Bozüyük şehidini bekliyor

Irak’ın kuzeyinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet eden Ünal Demir (24) dün şehit olmuştu. Bozüyük Yeni Mahalle Karakaş Sokak üzerinde ikamet eden acılı baba Resul Demir dün oğlu Ünal Demir’in şehadet haberini almasının ardından oğullarının cenazesinin getirilmesini beklerken, bir yandan şehit ailesinin evinde ve tüm ilçede tören hazırlıkları devam ediyor. Törenler öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından da şehidin ailesinin evinde taziye çadırı kurularak evin çevresinde gerekli çalışmalar yapıldı. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, şehit evinden bir an olsun ayrılmazken, taziye çadırı ailenin acısını paylaşmak için gelen Bozüyüklü vatandaşlar ile dolup taştı.

İlçede araçların arkasına duygu dolu mesaj yazıldı

Öte yandan bugün ilçede bazı araçların arka camlarına şehidin resmi olan bir çıkartma yapıştırılırken yanı da "Penceren baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir" yazısı insanları duygulandırdı.