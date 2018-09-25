“Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi”nin tanıtımı Danimarka'da yapıldı

Bozüyük'ün yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da tanıtımını yapan ve Avrupa'ya açılan Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Danimarka'da tanıtıldı. “Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi”nin Avrupa müze otoritelerine tanıtımı AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Müze Koordinatörü Veysel Kılıç tarafından yapıldı. Kılıç'ın fotoğraflı sunum eşliğinde yaptığı tanıtım ilgi ile izlendi. Avrupa'daki diğer müzelerinde tanıtımlarının yapıldığı Europhan Museum Academy (EMA) Aarhus/Danimarka programında Müze Koordinatörü Kılıç'a Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'da eşlik etti.