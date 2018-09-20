Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği binası 19 Eylül Gaziler Gününde hizmete girdi

Bozüyük'te Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği binası, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın da katılımı ile gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından gerekli donanım ve düzenlemesi yapılan dernek binası belediye hizmet binası altındaki işhanının 2. katında 19 Eylül Gaziler Gününün kutlandığı anlamlı bir günde hizmet vermeye başladı. İş hanı girişinde yapılan törende ilk olarak konuşan Gazi Vedat Poyraz “Bozüyük şehit aileleri ve gaziler olarak bu güne kadar dernek çatısı altında toplanamamanın eksikliğini hissediyorduk. Nihayet 23 Temmuz 2018 tarihinde resmi olarak derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Bugün de derneğimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bizler devletimizin ve milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele etmiş ve bu mücadele esnasında bedel ödemiş insanlarız. Amacımız bir nebzede olsa tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin herhangi bir dertleri sıkıntıları olduğunda yanlarında olup, dertlerine dermen olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu bağlamda derneğimize maddi manevi olarak verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Ardından söz alan ilçe Kaymakamı Hasan Yaman “Şehitlik ve gazilik dinimizde örfümüzde çok müstesna bir yere sahip. Milletimiz yapısı itibari ile şehitlik ve gazilik söz konusu olduğunda ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde Çanakkale harbinde vatanı , milleti, bayrağı için neler yapabileceğini anlatmıştı. Anadolu'nun birçok köşesinde görev yaptık. Kurtuluş günü olmayan bir ilçemiz, bir ilimiz de yoktur. Ailesinde dedesi, büyük dedesi şehit olmayan, gazi olmayan hiçbir ailemiz yok. Bu duyguları en iyi Türkler yaşıyor. Bu çalışmanın coşkusunu sizlerle yaşıyoruz. Ayrıca 19 Eylül Gaziler gününde başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyorum. Derneğimizin açılışı hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'da 19 Eylül Gaziler Günü'nün hassas bir gün olduğunu vurgulayarak “19 Eylül baktığımız zaman hatırlanması gereken önemli günlerden bir tanesidir. Devlet erkanın her zaman olduğu gibi bu günde şehit yakınları, gazilerimiz ve ailelerinin, tüm insanların yanında olduğu önemli bir gündür. Bizim için önemli olan bu görevlerde bulunan kişiler olarak gerçekten yapılması gereken ne varsa o hassasiyeti gösteren ve yapan kişiler olmamızdır. Bizler çok değerli şehit annelerimize ve babalarımıza hep şunu söylüyoruz. Bizleri de bir evladınız olarak görün. Her ne kadar onların boşluklarını kapatamasak da, bir nebze olsun hangi ortamda olursa olsun doldurmaya gayret sarf eden çocuklarınızız. Bu yüzden bu derneğin açılışını yapmak bizleri gerçekten son derece mutlu etti. İsmail ve Vedat abimiz bu konuyu dile getirdiğinde Kaymakam Beyle paylaştık. Desteklerinden dolayı da Allah razı olsun. Bu ortamın oluşmasında emeği geçen vatan sana canım feda deyip hiç bir şeyi düşünmeden canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anarken gazilerimize ve geriye kalan tüm aile büyüklerine de sabırlar dileyerek açılışımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Programda son olarak konuşan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın “Az önce kıymetli Dernek Başkanımız Vedat Bey ‘biz bedelini ödedik' dedi. Peki biz ne yaparsak yapalım karşılığını ödeyebilir miyiz? Asla ödeyemeyiz. Mehmet Akif'in şiirlerinde son derece güzel bir şekilde karşılığını buluyor. Birçok şeyi söylüyor, şunu yapsam, bunu yapsam, gökten Süreyya'yı indirsem, Kabeyi başına getirip diksem, aziz hatırana bir şey yapmış diyebilir miyim diye soruyor, hayır, yapamayız diyor. Biz ne yaparsak yapalım karşılığını veremeyeceğimizi biliyoruz. Devletimiz elinden gelen her türlü desteği veriyor. Hiç olmadığı kadar destekler artmış durumda. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Geri geliyor mu o canlarımız, aziz şehitlerimiz gelmiyor, gazilerimizin fedakârlıkları yerine konabiliyor mu, hayır konmuyor. Biz sadece bu programlar vesilesi ile sizleri hatırladığımızda kısmen sizlerle birlikte olduğumuzu size hissettirebiliyoruz. Biz belki borcumuzu asıl ne zaman yerine getirebileceğiz? Çocuklarımıza gazilik ve gaza ruhunu miras bıraktığımızda. Biz bunu güzelce yaşatıp manasını anlayıp çocuklarımıza da o manayı yaşattığımızda onlar bir gaza ruhuyla, gazilik ruhuyla beslenip büyüdüklerinde o zaman belki şehitlerimiz de gazilerimiz de bizden razı olacaklar. Öyle düşünüyorum. Gerçekten gaza ruhu bambaşka bir ruh. Sultan Alpaslan Anadolu topraklarını fethettiğinde de aynı ruhu taşıyordu. Moğol istilasının ardından o istila püskürtüldükten hemen sonra bayrağı Ertuğrul Gazi'ye devrettiler” dedi.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi ve şehit aileleri tarafından Vali Büyükakın, Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı'ya plaket takdim edildi. Dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek dernek binasına çıkıldı. Burada Vali Büyükakın ve beraberindekiler dernek binasında dernek yöneticileri, şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet etti. Açılış programının son bölümünde günün anısına şehit aileleri ve gazilere plaket takdiminde bulunuldu. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'da Dernek Başkanı İsmail Topal'a günün anısına saat hediye etti.