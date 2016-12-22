Bozüyük TSO’dan Kaymakam Yaman’a ziyaret

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yöneticileri, ilçe Kaymakamlığı’na atanarak göreve başlayan Hasan Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent ve beraberindeki heyet, Kaymakam Hasan Yaman ile tek tek tanıştıktan sonra Kaymakam Yaman da kısaca mesleki geçmişinden bahsetti ve Bozüyük ilçesi Kaymakamı olarak göreve başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent, Bozüyük’ün genel durumu ticari ve sanayi yapısı ile Bozüyük organize sanayi bölgesi hakkında da kısa bilgiler verdi. Bozüyük şehrinin coğrafi açıdan çok önemli bir yerde olduğunu belirten Buğra Levent, sürekli büyümekte olan bir Sanayi bölgesinin çevremize zarar vermeden en iyi şekilde gelişmesini ve bunun için çalıştıklarını belirtti.

Bozüyük için neler yapılabileceği organize sanayi bölgesinin mevcut durumu, nitelikli eleman istihdam ihtiyaçları, ilçede bir fakülte açılması, ilçedeki turizm ve Metristepe gibi tarihsel değerlerinin daha etkin tanıtılabilmesi konuları karşılıklı olarak ele alındı. Ardından Kaymakam Yaman, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti ve görüşmeye son verildi.