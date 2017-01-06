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06 Ocak 2017 18:11

Bozüyük ve Eskişehir’deki Çerkeslerden örnek karar

Bozüyük ve Eskişehir’deki Çerkeslerden örnek karar

06 Ocak 2017 18:11

Bilecik’in Bozüyük ilçesi ve Eskişehir’deki Çerkes köylerinde cenaze defin işlemlerinin ardından mezarlıkta pide, lahmacun gibi yiyecek dağıtılmaması yönünde tavsiye kararı aldı.
Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Fehmi Nilüfer, Bözüyük’te yapılan ve yörenin büyüklerinin katıldığı toplantıda alınan kararla ilgili bilgi verdi. Nilüfer, zaten geçmişten bugüne geleneklerinde böyle bir adetlerinin olmadığını ve müftülüklerin de mezarlıklarda yiyecek dağıtılmasının uygun olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından böyle bir karar aldıklarını söyledi. Başkan Fehmi Nilüfer “Çerkesler olarak bizim kültürümüzde cenaze evinde yemek pişirilmez. Günümüzde cenazesi olup acısı taze olan ölü yakınlarının bir de kendilerine gelen ziyaretçileri tabiri caiz ise düğün merasimi gibi ağırlama yükü yükleniyor. Cenaze sahiplerince cenaze defin işlemlerinin ardından mezarlıklarda türlü yiyecekler dağıtılmaya çalışılıyor. Oysa Peygamberimiz, komşu ve akrabalarının ölü sahiplerine yemek getirmelerini tavsiye etmiştir. Biz de Bozüyük ve Eskişehir Çerkes dernekleri olarak köylerimizde cenaze defin işlemlerinin ardından mezarlıkta yiyecek dağıtılmaması yönünde tavsiye kararı aldık. Daha önce de yine örnek bir karar ile Çerkes düğünlerinde silah atılmaması yönünde karar almıştık. Alınan bu karar sonrasında tüm Çerkes düğünlerinde bu karara titizlikle uyulmaktadır. Mezarlıklarda yiyecek dağıtılmaması yönündeki kararımızın toplumumuzun diğer kesimlerinde de uygulanmasını temenni ediyor. Bu konuda insanlar üzerinde oluşan mahalle baskısının zaman içerisinde yok olmasını diliyorum” dedi.



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