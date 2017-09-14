Bozüyük yangını 5’inci gününde devam ediyor

Yangın, yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili oldu. Ekipler, hem karadan hem havadan yangına gece boyu müdahale etti. Kütahya’nın Domaniç ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarına sıçramasının ardından 5 gün geçti. Kontrol altına alınamayan yangın Camiliyayla köyü sınırlarına kadar ulaştı. Yaklaşık 400 görevlinin müdahale ettiği yangın gece boyu da sürdü. Yangına çok sayıda ilden takviye ekipler gönderildi. Yangın çalışmalarını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın yerinde kontrol ediyor. Yangının verdiği tahribat ise sabah saatlerinde günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Ekiplerin müdahalesi hem karadan hem de havadan sürdürüyor.