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14 Eylül 2017 10:23

Bozüyük yangını 5’inci gününde devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 5 gün önce çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Bozüyük yangını 5’inci gününde devam ediyor

14 Eylül 2017 10:23


Yangın, yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili oldu. Ekipler, hem karadan hem havadan yangına gece boyu müdahale etti. Kütahya’nın Domaniç ilçesinde başlayan yangının Bilecik sınırlarına sıçramasının ardından 5 gün geçti. Kontrol altına alınamayan yangın Camiliyayla köyü sınırlarına kadar ulaştı. Yaklaşık 400 görevlinin müdahale ettiği yangın gece boyu da sürdü. Yangına çok sayıda ilden takviye ekipler gönderildi. Yangın çalışmalarını Bilecik Valisi Tahir Büyükakın yerinde kontrol ediyor. Yangının verdiği tahribat ise sabah saatlerinde günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Ekiplerin müdahalesi hem karadan hem de havadan sürdürüyor.




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